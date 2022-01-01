Международная букмекерская контора «Бетвиннер» принимает ставки на спорт и киберспорт на сайте BetWinner.com. На территории России БК считается нелегальной, поскольку работает по оффшорной лицензии Кюрасао. Сайт букмекера блокируется, из-за чего бетторы вынуждены искать альтернативные варианты доступа. Одним из таких является рабочее зеркало BetWinner. В этом материале мы расскажем, что собой представляет зеркало «Бетвиннер», какой у него функционал, а также о самых популярных способах поиска зеркальных сайтов.

Что такое зеркало «Бетвиннер»

Зеркало – точная копия официального сайта букмекера BetWinner. Порталы-клоны полностью сохраняют функционал и дизайн основной версии, также на зеркала переносятся все данные пользователей и их деньги. Отличаются будет только адрес сайта – он может быть частично похож на BetWinner.com, а может представлять собой случайный набор букв и цифр.

Официальный сайт «Бетвиннер» один в один по дизайну повторяет портал одного из самых известных букмекеров мира – 1xBet. Разница только в цветовой гамме – здесь она зеленая. Но расположение блоков, шрифты и прочее скопировано с веб-ресурса 1xBet. А по некоторым позициям BetWinner даже опережает своего известного конкурента (например, по выбору киберсобытий).

На зеркале BetWinner клиенты БК могут открывать счета и проходить верификацию, вносить депозиты и снимать деньги, заключать пари на любые доступные спортивные и киберспортивные события, получать и отыгрывать бонусы, играть в другие азартные игры (кроме ставок, доступны казино, Live-Казино, покер, виртуальные игры, лотереи, тотализатор).

Администрация БК BetWinner регулярно создает новые сайты-клоны. Дело в том, что зеркала также не могут «жить» долго – их вычисляют и блокируют. Иногда зеркальные сайты работают всего 1-2 дня, после чего попадают под блок, но в среднем ими можно пользоваться несколько недель.

Где найти рабочее зеркало «Бетвинер» на сегодня

Зеркало позволяет получить доступ к сайту «Бетвиннер» даже в случае блокировки официального сайта. Найти актуальное на сегодня зеркало БК можно следующими способами:

написать на почту букмекера по адресу support@betwinner.com, указав в письме, что вам нужна ссылка на зеркало;

поискать рабочее зеркало в соцсетях. У «Бетвиннер» есть страницы во «ВКонтакте», в Facebook и канал в Telegram, но информация там обновляется слабо и в основном содержит рекламу бонусов и предстоящих спортивных матчей. Рекомендуем искать зеркало в тематических пабликах, посвященных беттингу;

открыть любой поисковик и написать соответствующий запрос. В этом случае нужно быть крайне осторожным, чтобы не попасть вместо зеркала «Бетвиннер» на фишинговый сайт мошенников.

Как зарегистрироваться, пополнить счет и сделать ставку

Регистрация через зеркало официального сайта Betwinner ничем не отличается от аналогичной процедуры на основном сайте букмекера или в приложении.

Откройте рабочее зеркало «Бетвиннер» и нажмите «Регистрация» справа вверху. Перед вами откроются 3 доступных способа создания аккаунта:

в 1 клик. Самый быстрый способ. Нужно лишь выбрать свою страну из списка и указать желаемую валюту счета. Для регистрации доступно несколько десятков мировых валют плюс разнообразные криптовалюты;

по телефону. Введите свой мобильный номер и укажите валюту, затем нажмите «Зарегистрироваться». На указанный номер придет код для подтверждения регистрации.

по e-mail. В этом случае придется заполнить больше данных. Помимо самой электронной почты, это страна и город, а также имя, фамилия, номер телефона, валюта и пароль.

При любом из вариантов регистрации вы можете выбрать приветственный бонус и указать подарочный промокод, если он у вас есть. Промокоды дают возможность получить дополнительный бонус или улучшить существующее акционное предложение. Бонус (на спорт или на казино) указан слева от формы регистрации, там же есть кнопка «отказаться от бонусов».

После завершения регистрации вы можете сразу перейти к пополнению счета и ставкам. На зеркале «Бетвиннер» доступны разнообразные платежные методы:

банковские карты;

онлайн-кошельки;

криптовалюты;

терминалы оплаты.

Несомненный плюс зеркала Betwinner – огромный выбор криптовалют. Букмекер предлагает их несколько десятков, начиная от самых популярных – Bitcoin, Litecoin, Dash, Dogcoin, Ethereum и т.д. Учтите, что набор платежек может отличаться в зависимости от страны регистрации игрока.

Для внесения депозита БК Betwinner не требует проходить идентификацию (подтверждение личности), но она наверняка понадобится при выводе средств. Беттор должен заполнить все личные данные в профиле, а по требованию администрации – еще и предоставить фотографии документов (паспорта, банковской карты).

После успешного пополнения счета беттор может переходить непосредственно к ставкам на спорт и киберспорт. «Бетвиннер» предлагает большой выбор видов спорта и еще больший – киберспортивных дисциплин. Также можно ставить на кости, морской бой, русское лото, собачьи бега, карточный дурак и прочие развлечения. Пари принимаются в прематче и лайве. Есть прямые видеотрансляции многих событий, доступна услуга кэшаута.

Другие способы обхода блокировки

Зеркало «Бетвиннер» – оптимальный способ обойти блокировку основного сайта, но не единственный. Среди прочих методов выделяют:

приложение для iOS и Android. Подходит тем, кто предпочитает заключать пари с телефона или планшета. Скачать софт можно с официального сайта БК. После установки приложения вы всегда сможете зайти в свой аккаунт без зеркала «Бетвиннер»;

VPN. Это могут быть онлайн-серверы в интернете или установленные в браузер расширения. ВПН меняет ваше фактическое местоположение, в результате чего на вашем устройстве сайт «Бетвиннер» уже не блокируется;

браузер TOR. Он не только позволяет преодолеть блокировку, но и обеспечивает максимальную приватность.

Заключение

Зеркало – оптимальный способ доступа к БК «Бетвиннер» в случае блокировки основного сайта. Существуют и другие способы обхода запрета – например, установка мобильного приложения BetWinner, использование VPN-серверов, анонимайзеров, браузера Tor. Однако именно зеркальные сайты были и остаются наиболее популярными способами. От себя добавим, что мы рекомендуем заключать ставки только в легальных российских букмекерских конторах.

FAQ

Безопасно ли использовать зеркало Betwinner?

Пользуясь зеркалом «Бетвиннер», бетторы не нарушают закон. Однако опасность может заключаться в самих ссылках – если вы наткнетесь на фишинговый ресурс, мошенники украдут ваши личные данные и деньги со счета.

Можно ли обойтись без зеркала?

Чтобы не искать рабочие зеркала, установите мобильное приложение БК «Бетвиннер», используйте VPN, браузер TOR, анонимайзеры или прокси-серверы. Наиболее популярными являются первые 2 варианта.

Смогу ли я вывести деньги с зеркала Betwinner?

Зеркальные сайты по функционалу ничем не отличаются от основного портала «Бетвиннер». Игроки могут совершать те же действия, в том числе, пополнять счет и выводить деньги любым доступным платежным методом.