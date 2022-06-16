Промокоды «Фонбет»: как найти и использовать

БК «Фонбет» периодически дарит клиентам промокоды на дополнительные бонусы, но на данный момент такие подарки не предусмотрены. На этой странице мы регулярно публикуем актуальные промокоды «Фонбет». Добавьте страницу в закладки, чтобы не пропустить ни одного выгодного предложения.

Вместо промокода в «Фонбет» сегодня можно получить бонус при регистрации – фрибет 2000 рублей в приложении или до 15 тыс. рублей на первый депозит. Прежде чем активировать бонусное предложение, рекомендуем подробно ознакомиться с его правилами получения и отыгрыша. В этом материале мы расскажем, как использовать промокоды «Фонбет», а также об условиях получения и отыгрыша других бонусов БК.

Где найти промокод «Фонбет»

Распространением промокодом занимается администрация букмекерской конторы «Фонбет». Они могут выдаваться как под конкретное событие, так и без привязки к дате. Найти актуальный промокод «Фонбет» можно следующими способами:

на этой странице нашего сайта;

через поисковые системы в интернете. Достаточно ввести соответствующий запрос и промониторить результаты выдачи. Промокоды «Фонбет» распространяются на тематических сайтах и форумах, посвященных беттингу. Также обнаружить подарочные коды можно на сайтах-партнерах Fonbet. На нашем сайте вы всегда найдете рабочий промокод «Фонбет» на сегодня;

в соцсетях. По аналогии с тематическими сайтами, в группах и пабликах, посвященных беттингу, также можно встретить промокоды для бонусов;

получить от БК в честь дня рождения или другого праздника. Некоторые конторы поздравляют своих клиентов, выдавая им промокод на фрибет или другой подарок;

запросить напрямую у службы поддержки. Бетторы с большим стажем игры в «Фонбете» могут просто попросить у администрации подарок за свою лояльность. Не всегда, но это работает.

Как использовать промокод

После получения заветного кода его необходимо использовать для активации подарка. Новые игроки могут применить промокод при регистрации в «Фонбет»:

Нажмите кнопку «Регистрация» на сайте БК, в мобильной версии или в приложении. После заполнения регистрационной формы кликните «У меня есть промокод».

Введите в появившемся поле нужные цифры и буквы и завершите регистрацию.

Если вы забыли указать код при регистрации и или получили его только после создания аккаунта – не беда. Действующие игроки также могут ввести подарочную комбинацию для получения бонуса.

Перейдите в личный кабинет на вкладку «Бонусы и акции». В правой части экрана кликните «Ввести промокод».

В открывшемся поле введите код и нажмите «Применить».

Учтите, что у каждого подарочного кода есть ограниченный срок действия. Если вы не используете подарок вовремя, придется искать новый код. Кроме того, каждый код имеет свой механизм действия. Некоторые подходят только для конкретного вида спорта или киберспортивной дисциплины, другие можно использовать исключительно для приветственного бонуса (повысить максимальную сумму бонуса за 1-й депозит с 15 тыс. р. до более выгодной суммы).

Можно ли получить бонус без промокода в 2022 г.

В БК «Фонбет» есть акции, где промокоды не нужны или не обязательны. Главным условием является прохождение идентификации после регистрации. Без подтверждения личности вы не сможете пополнять счет, делать ставки и выводить средства. Соответственно, активировать и применить промокод также не получится.

Чтобы идентифицировать свой аккаунт, нужно сделать следующее:

Перейдите в профиль и нажмите вкладку «Идентификация».

Заполните все личные данные в строгом соответствии с паспортом РФ или пройдите процедуру через сайт Госуслуг. Вы получите статус идентификации «Начальный». Для получения статуса «Основной» необходимо посетить с паспортом салон «Связного» или Contact.

Если у вас есть счет в ЕЦУПИС, дополнительная идентификация не нужна. При регистрации достаточно указать номер телефона, который привязан к счету ЦУПИС. В итоге, вы получите в «Фонбет» статус, зависящий от статуса аккаунта в ЦУПИС.

Когда вы стали идентифицированным пользователем «Фонбет», можно переходить к пополнению счета и активации бонусов. В БК доступны следующие акции без обязательного ввода промокода:

Фрибет в приложении. В течение месяца после регистрации и идентификации пополните счет на сумму от 100 р. и получите бесплатную ставку (фрибет) в размере 2000 р. Обязательное условие – статус идентификации «Основной». Фрибет можно активировать и использовать в течение 5 дней исключительно в мобильном приложении для заключения пари на ординар или экспресс с коэффициентом не выше 5.0. При наличии промокода сумма фрибета может быть увеличена.

До 15 тыс. рублей на первый депозит. Для получения пополните созданный и верифицированный аккаунт на сумму от 500 р. В качестве подарка БК начислит 100% от суммы пополнения, но не более 15 000 р. Бонус выдается частями в виде фрибетов по 500 р. Отыгрывать бонус нужно следующим образом:

при пополнении до 10 000 р. включительно – в десятикратном размере (то есть, за внесенные 500 р. нужно сделать ставки на 5000 р., при депозите 1000 р. – на 10 000 р. и так далее);

при депозите от 10 001 р. до 15 000 р. – отыгрыш в 20-кратном размере;

в зачет отыгрыша идут любые события с коэффициентом 1.5 и выше;

на отыгрыш дается 30 дней.

Чтобы получить подарок на первый депозит, промокод не обязателен, но он может увеличить максимальную сумму бонуса с 15 тыс. до 20 тыс. или более. Подарочные фрибеты можно использовать для ставок на любые события с коэффициентом до 3.5.

Страховка экспресса. На эту акцию промокод «Фонбет» никак не повлияет. Ее суть в том, что БК вернет вам сумму ставки на экспресс, если в купоне не прошло одно событие. Обязательные условия – в экспрессе должно быть не менее 6 событий с коэффициентом 1.6 каждое. Если хотя одно событие пошло под возврат (рассчитано с коэффициентом 1.0), страховка отменяется.

Программа лояльности. Рассчитанная на активных бетторов, она дает ежемесячный кэшбек от проигранных ставок. В программе есть три уровня: на первом (Silver) кэшбек равен до 12% фрибетами, на втором (Gold) – до 15% рублями, на третьем (Platinum) – до 20% рублями. Промокод «Фонбет» на программу лояльности 2022 не влияет.

Заключение

Промокоды в «Фонбет» дают игроку право получить дополнительный бонус или улучшают условия существующей акции. Есть много способов получения подарочного кода. Необходимо быть активным беттором, подписаться на рассылку букмекера, мониторить соцсети и беттинговые ресурсы. Бонусы за прокомоды могут предоставляться в виде фрибетов, страховки пари или кэшбека.

FAQ

Где сейчас найти рабочий промокод «Фонбет» на сегодня?

Актуальные коды для подарков «Фонбет» всегда есть на нашем сайте. Также вы можете обратиться в саппорт БК или мониторить сайты на тему беттинга.

Как использовать промокод?

Новым игрокам следует вводить промокод при регистрации. Действующие клиенты могут указать подарочный код в личном кабинете.

Почему не работает промокод?

Возможно, у кода истек срок действия. Еще одна банальная причина – вы ошиблись при вводе цифр или букв.