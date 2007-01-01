Медведев сказал, что Семак на следующей неделе продлит контракт с «Зенитом» на три года

Первый длительный контракт Семака в Зените! Не уж то у руководства Зенита на 5 год работы Семака хватило ума оценить по достоинству его работу?
Сергей Семак останется на посту главного тренера «Зенита». Об этом сказал генеральный директор Александр Медведев.
«Полагаю, что на следующей неделе контракт с Семаком будет подписан. Соглашение на три года», – сказал Медведев.
- Семак возглавил «Зенит» в 2018 году.
- При нем клуб четыре раза выиграл РПЛ.
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