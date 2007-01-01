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Медведев сказал, что Семак на следующей неделе продлит контракт с «Зенитом» на три года

Сергей Семак останется на посту главного тренера «Зенита». Об этом сказал генеральный директор Александр Медведев.

«Полагаю, что на следующей неделе контракт с Семаком будет подписан. Соглашение на три года», – сказал Медведев.

  • Семак возглавил «Зенит» в 2018 году.
  • При нем клуб четыре раза выиграл РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +6615

    Semenycch 12 минут назад

    Первый длительный контракт Семака в Зените! Не уж то у руководства Зенита на 5 год работы Семака хватило ума оценить по достоинству его работу?

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    Рейтинг: +3269

    Беспонтий 12 минут назад

    и долго белой ночью словно сон
    нам будет сниться Алекс Фергюсон
    и даже если будет что нибудь не так
    мы будем повторять
    а всё таки семак м.дак
    ---
    великая история

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