Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
2 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?

Главные новости дня. «Аталанта» хочет продать Миранчука, суд Нидерландов вынес приговор Промесу

«Аталанта» хочет избавиться от Миранчука. Его и еще девять игроков выставят на трансфер.

Тренер Армении ушел с пресс-конференции после вопроса от украинской журналистки.

Суд Нидерландов вынес приговор Промесу. Квинси напал с ножом на своего брата.

Азмун будет отдавать четверть дохода на содержание дочери от девушки из Казани.

«Зенит» и Бакаев проведут решающий раунд переговоров в ближайшие дни.

Кьеллини забрал вещи из раздевалки «Ювентуса». Он перешел в «Лос-Анджелес».

ЦСКА подпишет Гаича из «Црвены Звезды» («СЭ»).

Мележиков: «Послушаем футболистов и решим, бойкотировать ли Суперкубок».

Официально: Марсело покинул «Реал» после 15 лет в клубе.

Пирло возглавил турецкий «Карагюмрюк».

Новости по теме
Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 02:15
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11