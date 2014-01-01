«Спартак» нашел нового тренера за несколько дней

Еще раз убеждаюсь, что нынешние наши менеджеры только разваливать все умеют.
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера московской команды.
«На следующий день после финала Кубка России у нас была встреча с акционером, Паоло Ваноли и Лукой Каттани. Там не было никаких заявлений, никаких разговоров о том, что Паоло примет такое решение. Может быть, оно у него созрело после общения с семьей. Ваноли начал озвучивать это решение, начал обсуждать его с Лукой уже после этого.
У нас было несколько дней, чтобы сориентироваться и принять решение по поиску нового главного тренера. У нас не было месяца, было несколько дней.
О причинах выбора Абаскаля на пресс-конференции расскажет Лука Каттани. Спортивный директор объяснит это более профессионально», – сказал Мележиков.
- Абаскалю 33 года.
- Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне и занял второе место в чемпионате.
- Он начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» Унаи Эмери.