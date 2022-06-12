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Fan ID на стадионе «Спартака» заработает в следующем году

12 июня 2022, 15:10
2

Попасть на матчи РПЛ на «Открытие Банк Арене» только при предъявлении индивидуального паспорта болельщика (Fan ID) можно будет в следующем году.

Об этом заявил генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков. По его словам, на стадионе все необходимые для Fan ID системы заработают с 2023 года.

  • На внедрение Fan ID планировалось выделить 773 миллиона рублей.
  • Госдума приняла закон о Fan ID в декабре. Внедрение намечено на новый сезон РПЛ.
  • Система должна быть подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (2)
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rossonero666
1655049812
бойкотируйте все эту байду! Нет электронному концлагерю!
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моэм
1655050982
Это станет смертельным ударом для перекупщиков и спекулянтов ... они исчезнут как класс , как исчезли "жучки" у ГАИ-ГИБДД после введения электронных очередей и записей на регистрацию ТС через ГУ ....уверен что спекулянты и есть главные организаторы этой " бучи " против FAN ID .
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