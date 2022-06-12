Fan ID на стадионе «Спартака» заработает в следующем году

Попасть на матчи РПЛ на «Открытие Банк Арене» только при предъявлении индивидуального паспорта болельщика (Fan ID) можно будет в следующем году.

Об этом заявил генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков. По его словам, на стадионе все необходимые для Fan ID системы заработают с 2023 года.