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Fan ID на стадионе «Спартака» заработает в следующем году

Попасть на матчи РПЛ на «Открытие Банк Арене» только при предъявлении индивидуального паспорта болельщика (Fan ID) можно будет в следующем году.

Об этом заявил генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков. По его словам, на стадионе все необходимые для Fan ID системы заработают с 2023 года.

  • На внедрение Fan ID планировалось выделить 773 миллиона рублей.
  • Госдума приняла закон о Fan ID в декабре. Внедрение намечено на новый сезон РПЛ.
  • Система должна быть подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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