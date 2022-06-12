Главные новости дня. Рыбус перешел в «Спартак», Чуамени – в «Реал»; «Фрайбург» интересуется Фоминым

Агент Маньяков: «Топ-клуб Серии А просил меня поговорить с Дзюбой, но Артем обещал Миллеру остаться в «Зените».

Сборная Болгарии попала в ДТП в Грузии. Есть пострадавший с черепно-мозговой травмой.

«Ювентус» может потратить на свободного агента Погба до 80 миллионов.

«Базель» доволен, что избавился от Абаскаля. В Швейцарии у него ужасная репутация. Селюк – о новом тренере «Спартака».

Футболист из Бундеслиги арестован в Испании по подозрению в изнасиловании 18-летней девушки.

Официально: Чуамени стал игроком «Реала».

Уткин, Кайо и Кордоба вернулись в «Краснодар».

Фомин может перейти во «Фрайбург». Отступные – 12 миллионов.

Пять клубов интересуются форвардом «Сочи» Кассьеррой, один из них – «Зенит».

«Спартак» объявил о трансфере Рыбуса.