Зарема – о «Спартаке»: «Ни один российский клуб так не пострадал этой весной!»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, не считает существенным аргумент, что Санкт-Петербургу нужно отдать матч за Суперкубок России из-за переноса финала Лиги чемпионов в Париж.
«Питер потерял финал Лиги чемпионов? Обидно. Но это проблема города, а не клуба.
А сколько потерял «Спартак» – как в финансовом плане, так и в игровом – ни один российский клуб так не пострадал этой весной!
Где наш плей-офф Лиги Европы? Что-то никто не дает за это преференций», – написала Зарема в своем блоге на Sports.ru.
- Матч за Суперкубок России должен состояться 9 июля.
- Сыграют чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка «Спартак».
- Московский клуб не исключает бойкот встречи, если она пройдет в Санкт-Петербурге.
Источник: Sports.ru