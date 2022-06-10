Зарема – о «Спартаке»: «Ни один российский клуб так не пострадал этой весной!»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, не считает существенным аргумент, что Санкт-Петербургу нужно отдать матч за Суперкубок России из-за переноса финала Лиги чемпионов в Париж.

«Питер потерял финал Лиги чемпионов? Обидно. Но это проблема города, а не клуба.

А сколько потерял «Спартак» – как в финансовом плане, так и в игровом – ни один российский клуб так не пострадал этой весной!

Где наш плей-офф Лиги Европы? Что-то никто не дает за это преференций», – написала Зарема в своем блоге на Sports.ru.