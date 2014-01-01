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Зарема – о «Спартаке»: «Ни один российский клуб так не пострадал этой весной!»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, не считает существенным аргумент, что Санкт-Петербургу нужно отдать матч за Суперкубок России из-за переноса финала Лиги чемпионов в Париж.

«Питер потерял финал Лиги чемпионов? Обидно. Но это проблема города, а не клуба.

А сколько потерял «Спартак» – как в финансовом плане, так и в игровом – ни один российский клуб так не пострадал этой весной!

Где наш плей-офф Лиги Европы? Что-то никто не дает за это преференций», – написала Зарема в своем блоге на Sports.ru.

  • Матч за Суперкубок России должен состояться 9 июля.
  • Сыграют чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка «Спартак».
  • Московский клуб не исключает бойкот встречи, если она пройдет в Санкт-Петербурге.

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Источник: Sports.ru

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Сегодня, 14:59
Комментарии2
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    Рейтинг: +15770

    ilichkadr 6 минут назад

    "А сколько потерял «Спартак» – как в финансовом плане, так и в игровом"
    Ровно столько, сколько потеряли и другие участники.
    "Где наш плей-офф Лиги Европы? Что-то никто не дает за это преференций".
    За выход в групповой этап - 2,92 миллиона евро. Какие ещё на хрен преференции?

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    Рейтинг: +3767

    serppion 10 минут назад

    Баба видит лишь наживу...

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