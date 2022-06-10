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  • Зарема – о «Спартаке»: «Ни один российский клуб так не пострадал этой весной!»

Зарема – о «Спартаке»: «Ни один российский клуб так не пострадал этой весной!»

10 июня 2022, 14:59
9

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, не считает существенным аргумент, что Санкт-Петербургу нужно отдать матч за Суперкубок России из-за переноса финала Лиги чемпионов в Париж.

«Питер потерял финал Лиги чемпионов? Обидно. Но это проблема города, а не клуба.

А сколько потерял «Спартак» – как в финансовом плане, так и в игровом – ни один российский клуб так не пострадал этой весной!

Где наш плей-офф Лиги Европы? Что-то никто не дает за это преференций», – написала Зарема в своем блоге на Sports.ru.

  • Матч за Суперкубок России должен состояться 9 июля.
  • Сыграют чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка «Спартак».
  • Московский клуб не исключает бойкот встречи, если она пройдет в Санкт-Петербурге.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Салихова Зарема
Комментарии (9)
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serppion
1654863103
Баба видит лишь наживу...
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ilichkadr
1654863359
"А сколько потерял «Спартак» – как в финансовом плане, так и в игровом" Ровно столько, сколько потеряли и другие участники. "Где наш плей-офф Лиги Европы? Что-то никто не дает за это преференций". За выход в групповой этап - 2,92 миллиона евро. Какие ещё на хрен преференции?
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paracetamol
1654864970
Мне как-то даже жалко свиней стало, чуть не расплакался. Сначала подумал, что половину сдали на мясокомбинат!
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neveldomha
1654865184
Комбикорма нынче подорожали. С этим нельзя не согласиться
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порт
1654868632
Забавно читать сосалок.
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AtticusFinch1
1654869643
Не хватает на ноготочки?
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ААМ
1654869681
Вечная Д*ура. СПАМ пострадал больше всего от своей игры.
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O-kolesov
1654870028
Скинемся заремке на шпильки.
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