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Лапорта через агента поблагодарил Левандовски за слова о желании уйти из «Баварии» (Sport1)

В «Барселоне» довольны публичными заявлениями форварда «Баварии» Роберта Левандовски о желании сменить команду.

Президент каталонского клуба Жоан Лапорта связывался с агентом поляка Пини Захави, чтобы передать футболисту благодарность за его слова.

В конце мая нападающий сказал: «Моя эра в «Баварии» закончилась. Я больше не хочу здесь играть».

  • В прошедшем сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
  • Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.
  • Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.

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Источник: Sport1

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