Главные новости дня. Карпова сделала каминг-аут, «Спартак» рассматривает Бердыева

РФС назвал три города, претендующих на проведение Суперкубка. «Лужники» не рассматриваются.
Матч за Суперкубок России пройдет в Санкт-Петербурге («Спорт-Экспресс»).
«Уфа» заменит «Факел» в РПЛ, если клуб не исправит замечания. В РФС объяснили, из-за чего клуб могут не пустить в РПЛ.
«Надеюсь, это страшилище не появится в приличном обществе». Нагучев показал фото стадиона «Факела».
Крыховяк: «Я должен вернуться в Россию».
«Гамид покидает команду». Газизов – об уходе Агаларова из «Уфы».
«Сабах» – главный претендент на Агаларова. Ему предложат гражданство Азербайджана (Eurostavka).
«В Испании меня не будут клеймить, что я лесбиянка». Карпова сделала каминг-аут.
Бердыев – кандидат на пост тренера «Спартака».
Источник: Бомбардир.ру