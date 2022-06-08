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  • Главные новости дня. Карпова сделала каминг-аут, «Спартак» рассматривает Бердыева

Главные новости дня. Карпова сделала каминг-аут, «Спартак» рассматривает Бердыева

8 июня 2022, 01:39

РФС назвал три города, претендующих на проведение Суперкубка. «Лужники» не рассматриваются.

Матч за Суперкубок России пройдет в Санкт-Петербурге («Спорт-Экспресс»).

«Уфа» заменит «Факел» в РПЛ, если клуб не исправит замечания. В РФС объяснили, из-за чего клуб могут не пустить в РПЛ.

«Надеюсь, это страшилище не появится в приличном обществе». Нагучев показал фото стадиона «Факела».

Крыховяк: «Я должен вернуться в Россию».

«Гамид покидает команду». Газизов – об уходе Агаларова из «Уфы».

«Сабах» – главный претендент на Агаларова. Ему предложат гражданство Азербайджана (Eurostavka).

«В Испании меня не будут клеймить, что я лесбиянка». Карпова сделала каминг-аут.

Бердыев – кандидат на пост тренера «Спартака».

Три игрока «Сочи» могут перейти в ЦСКА вместе с Федотовым.

Источник: Бомбардир.ру
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