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«Я люблю забивать, особенно за Англию». Кейн – о 50-м голе за сборную

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался о юбилейном 50-м голе за национальную команду в матче с Германией (1:1).

«Люблю забивать, особенно за национальную команду. Радуюсь всякий раз, когда получается помочь команде, ведь это самое главное.

Приятно, что забил. До этого у меня была два момента в матче. Сначала я пробил над перекладиной, а затем отличный сейв сделал Нойер. Я уж было подумал, что это будет один из тех дней, когда ничего не получается.

Было важно проявить волю, характер и добиться приемлемого результата. Мы играли против очень сильной сборной. Этот результат является свидетельством того, где мы сейчас находимся как команда», – сказал Кейн.

  • 28-летний форвард обошел Бобби Чарльтона (49) в списке лучших бомбардиров сборной Англии.
  • До рекорда Уэйна Руни (53) Кейну осталось три гола.

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Источник: сайт УЕФА

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