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Нагучев сравнил стадион «Факела» с катакомбами: «Если боссов это устраивает, снимаю все вопросы»

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев ответил на критику спортивного директора «Факела» Кирилла Котова после высказывания о воронежском стадионе.

Нагучев ранее написал: «До 6 июля это чудовище точно не превратится в принца. Надеюсь, это страшилище не появится в приличном обществе». Котов позже ответил: «Лишь бы он сам был в приличном обществе».

«Ну если даже боссов «Факела» устраивает такой стадион, то я вообще снимаю все вопросы. Катакомбы – это ок? Ну и ладно. Наслаждайтесь», – написал Нагучев в телеграме.

  • «Факел» напрямую вышел в РПЛ, заняв второе место в ФНЛ.
  • «Уфа» может заменить воронежский клуб в РПЛ, если «Факел» не исправит замечания РФС.

Фото: телеграм-канал Романа Нагучева

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«Надеюсь, это страшилище не появится в приличном обществе». Нагучев показал фото стадиона «Факела» 9
Источник: телеграм-канал Романа Нагучева

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Сегодня, 21:31
Комментарии1
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    Рейтинг: +487

    klimovich 33 секунды назад

    Во-первых, катакомбы - это подземное сооружение, если я не ошибаюсь. Во-вторых в чем проблема-то? Что асфальт с трещинами? Ну там не наскар будет. Я и не на таких стадионах профессиональный футбол смотрел. Гламурные кисы и чинуши с двумя подбородками могут обижаться и не приходить. Пускай приходят те, кому реально интересен футбол и поддержка своей команды. И футболистам будет видно, для кого играют.

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