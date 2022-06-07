Главные новости дня. Федотов возглавит ЦСКА, Бакаев договорился с «Зенитом», у РПЛ новый спонсор

«Спартак» хочет продать Урунова. Им интересуются азиатские клубы

Федун: «Спартак» недосчитался 13 очков из-за спорных решений судей. РПЛ зациклена на чемпионстве одной команды»

«Кайрат» объявил о расторжении контракта с Бердыевым

Суд Уфы взыскал с Федуна 89 миллионов рублей в пользу Газизова

«Факел» арендовал Свинова у «Спартака»

Дзагоев: «Думал, что закончу карьеру в ЦСКА. Собираюсь еще года три поиграть»

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене Fan ID. Правительство России его не поддержало

Федотов возглавит ЦСКА. Алексей Березуцкий может войти в его тренерский штаб

Winline – новый генеральный партнeр РПЛ. Лига получит 11 миллиардов рублей за 4 сезона

Бакаев подпишет с «Зенитом» контракт по схеме «3+1» («РБ Спорт»)