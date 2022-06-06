Президент РПЛ Хачатурянц прокомментировал сделку с Winline на 11 миллиардов рублей

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о подписании спонсорского контракта с букмекерской компанией Winline.

Сумма сделки – 11,04 миллиарда рублей.

Сотрудничество рассчитано на 4 сезона.

Winline стал генеральным партнером лиги.

«Мы рады, что нашим партнeром в категории «букмекер» стала именно компания Winline, которая зарекомендовала себя с самой лучшей стороны в партнeрстве с ведущими российскими спортивными турнирами и клубами.

Мы надеемся, что сотрудничество с Winline придаст лиге новый импульс, поможет ей трансформироваться и активнее развиваться в цифровой среде, а любителям РПЛ подарит интересные и яркие проекты, активности и мероприятия», – заявил Хачатурянц.