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Президент РПЛ Хачатурянц прокомментировал сделку с Winline на 11 миллиардов рублей

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о подписании спонсорского контракта с букмекерской компанией Winline.

  • Сумма сделки – 11,04 миллиарда рублей.
  • Сотрудничество рассчитано на 4 сезона.
  • Winline стал генеральным партнером лиги.

«Мы рады, что нашим партнeром в категории «букмекер» стала именно компания Winline, которая зарекомендовала себя с самой лучшей стороны в партнeрстве с ведущими российскими спортивными турнирами и клубами.

Мы надеемся, что сотрудничество с Winline придаст лиге новый импульс, поможет ей трансформироваться и активнее развиваться в цифровой среде, а любителям РПЛ подарит интересные и яркие проекты, активности и мероприятия», – заявил Хачатурянц.

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Источник: сайт РПЛ

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Комментарии1
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    Рейтинг: +10348

    Алексей З 1 час назад

    Похоже на предложение от которого нельзя отказаться.
    Реклама ?
    Да их так все знают , с матч-тв повязаны.
    Как бы их потом не приватизировали госструктуры.

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