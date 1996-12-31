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Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене Fan ID: «Бюджет сэкономит 773 миллиона рублей»

В Государственную думу внесен законопроект об отмене Fan ID.

Авторами законопроекта стали депутаты КПРФ Сергей Обухов, Александр Ющенко, Владимир Исаков и Денис Парфенов.

«Принятие закона позволит устранить необоснованное нарушение прав широкого круга граждан и противоречие данного закона Конституции Российской Федерации, КоАП, УПК РФ, и Федеральному конституционному закону от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» и позволит сэкономить федеральному бюджету 773,6 миллиона рублей, которые можно будет расходовать на развитие массового спорта», – сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

  • На внедрение Fan ID планировалось выделить 773 миллиона рублей.
  • Госдума приняла закон о Fan ID в декабре. Внедрение намечено на новый сезон РПЛ.
  • Система должна быть подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

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Источник: сайт КПРФ

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