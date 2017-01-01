В АПЛ побит рекорд посещаемости 73-летней давности

В сезоне-2021/22 в среднем на матчи английской Премьер-лиги приходили 39 989 зрителей.
Это новый рекорд посещаемости для высшего дивизиона Англии.
Предыдущим рекордсменом был сезон-1948/49 – в среднем 38 776 человек.
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В сезоне-2021/22 в среднем на матчи английской Премьер-лиги приходили 39 989 зрителей.
Это новый рекорд посещаемости для высшего дивизиона Англии.
Предыдущим рекордсменом был сезон-1948/49 – в среднем 38 776 человек.