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В АПЛ побит рекорд посещаемости 73-летней давности

В сезоне-2021/22 в среднем на матчи английской Премьер-лиги приходили 39 989 зрителей.

Это новый рекорд посещаемости для высшего дивизиона Англии.

Предыдущим рекордсменом был сезон-1948/49 – в среднем 38 776 человек.

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Источник: твиттер журналиста Ника Харриса

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