Кечинов: «Было бы великолепно, если бы тренеры участвовали в работе арбитров и VAR»

Если в правилах и обосновании, то Да...
В ходе игры нереально.
Требование просмотра введите!!!! Хотябы раз за игру, если тренер прав право сохраняется!!!
Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал предложение Александра Кержакова, чтобы тренеры слышали переговоры арбитров на поле и VAR.
«Это было бы великолепно, только как бы это сделать синхронно, чтобы время не затягивалось. Чем меньше пауза, тем лучше. Если сделают это синхронно, чтобы арбитр, VAR и тренер участвовали в этом процессе, было бы великолепно. Тогда у тренера будет понимание», – сказал Кечинов.
- VAR работает в РПЛ 3 года.
- На крупнейших международных турнирах система дебютировала тоже в России – на Кубке конфедераций в 2017 году.
- Новый сезон РПЛ стартует в июле.