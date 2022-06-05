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  • Кечинов: «Было бы великолепно, если бы тренеры участвовали в работе арбитров и VAR»

Кечинов: «Было бы великолепно, если бы тренеры участвовали в работе арбитров и VAR»

5 июня 2022, 12:16
9

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал предложение Александра Кержакова, чтобы тренеры слышали переговоры арбитров на поле и VAR.

«Это было бы великолепно, только как бы это сделать синхронно, чтобы время не затягивалось. Чем меньше пауза, тем лучше. Если сделают это синхронно, чтобы арбитр, VAR и тренер участвовали в этом процессе, было бы великолепно. Тогда у тренера будет понимание», – сказал Кечинов.

  • VAR работает в РПЛ 3 года.
  • На крупнейших международных турнирах система дебютировала тоже в России – на Кубке конфедераций в 2017 году.
  • Новый сезон РПЛ стартует в июле.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (9)
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derrik2000
1654421057
Ага-ага! А ещё нужно, чтобы в обязательном порядке рядышком стояла "неравнодушная АПЧественность". )))
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sined1951
1654421747
Идиотская идея. Тренеры должны тренировать, а не с судьями спорить.
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vladimir-7
1654421826
Ну такого, РФС и РПЛ не допустят, быть голодными, как простой народ, они не захотят.
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paracetamol
1654424784
Еще лучше, чтобы тренеры судили. Сделать 2 арбитра, от каждой команды по 1-му. И пусть свистят на здоровье! Хуже не будет, да и лучше тоже. Один член!
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eduardkofh
1654429678
Найти любовницу или девочку на ночь (без проституток) теперь легче легкого. Это как вк только для взрослых, там очень много девок хотят секса (без денег, свиданий и подарков). Все абсолютно бесплатно, вот сайт ---- http://bitly.bz/pisy
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portero
1654430346
Если в правилах и обосновании, то Да... В ходе игры нереально. Требование просмотра введите!!!! Хотябы раз за игру, если тренер прав право сохраняется!!!
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Ziklop
1654436396
после первого тура переигровка без тренеров и зрителей, первый тур не доиграют, будут спорить сутки и игра завершится массовой бойней.
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Vratarь
1654449373
А ещё игроки, которые столкнулись или сыграли рукой. Тогда будет полная идиллия (демократия то есть).
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