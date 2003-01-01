Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
2 Тест: какой клуб дороже?
Тест: какой клуб дороже?
3 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?

Кечинов: «Было бы великолепно, если бы тренеры участвовали в работе арбитров и VAR»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал предложение Александра Кержакова, чтобы тренеры слышали переговоры арбитров на поле и VAR.

«Это было бы великолепно, только как бы это сделать синхронно, чтобы время не затягивалось. Чем меньше пауза, тем лучше. Если сделают это синхронно, чтобы арбитр, VAR и тренер участвовали в этом процессе, было бы великолепно. Тогда у тренера будет понимание», – сказал Кечинов.

  • VAR работает в РПЛ 3 года.
  • На крупнейших международных турнирах система дебютировала тоже в России – на Кубке конфедераций в 2017 году.
  • Новый сезон РПЛ стартует в июле.

Новости по теме
Вторым сентябрьским соперником России будет сборная из КОНМЕБОЛ (Иван Карпов)
Талалаев: «На трансферном рынке ФНЛ сумасшествие. «Рубин» и «Арсенал» его просто взрывают» 2
Брат Захаряна: «После выбора Арсеном сборной России был хейт, желчь»
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:16
Комментарии8
...
  • ...
    Рейтинг: +65137

    portero 37 минут назад

    Если в правилах и обосновании, то Да...
    В ходе игры нереально.
    Требование просмотра введите!!!! Хотябы раз за игру, если тренер прав право сохраняется!!!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: 0

    eduardkofh 48 минут назад

    Найти любовницу или девочку на ночь (без проституток) теперь легче легкого. Это как вк только для взрослых, там очень много девок хотят секса (без денег, свиданий и подарков). Все абсолютно бесплатно, вот сайт ---- http://bitly.bz/pisy

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15773

    Cleaner 2 часа назад

    А было бы великолепно, если бы АРБИТРЫ участвовали в работе ТРЕНЕРОВ?
    Что за бредовые идеи тут озвучиваются???

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16324

    paracetamol 2 часа назад

    Еще лучше, чтобы тренеры судили. Сделать 2 арбитра, от каждой команды по 1-му. И пусть свистят на здоровье! Хуже не будет, да и лучше тоже. Один член!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +24796

    vladimir-7 2 часа назад

    Ну такого, РФС и РПЛ не допустят, быть голодными, как простой народ, они не захотят.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +714

    sined1951 3 часа назад

    Идиотская идея. Тренеры должны тренировать, а не с судьями спорить.

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +24796

    vladimir-7 > sined1951 2 часа назад

    Кроме тренеров, есть спортивный директор ... , а про Зарему забыли.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +19186

    derrik2000 3 часа назад

    Ага-ага!
    А ещё нужно, чтобы в обязательном порядке рядышком стояла "неравнодушная АПЧественность".
    )))

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11