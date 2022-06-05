Кечинов: «Было бы великолепно, если бы тренеры участвовали в работе арбитров и VAR»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал предложение Александра Кержакова, чтобы тренеры слышали переговоры арбитров на поле и VAR.

«Это было бы великолепно, только как бы это сделать синхронно, чтобы время не затягивалось. Чем меньше пауза, тем лучше. Если сделают это синхронно, чтобы арбитр, VAR и тренер участвовали в этом процессе, было бы великолепно. Тогда у тренера будет понимание», – сказал Кечинов.