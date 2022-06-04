Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
2 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?

Быстров: «Не помню серебро «Зенита» в 2003 году. Я, похоже, нажрался тогда»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров смутно помнит празднование серебра команды в РПЛ в 2003 году.

— По-моему тогда, в раздевалку Керж принес баллончик с краской, и мы вместе с ним, Шавой и вроде Гариком Денисовым посеребрили волосы.

— Зачем?

— Все были на эмоциях, рады серебру. Тем более что тут такого? Я молодой был, а город нас тогда на руках носил — я мог прямо со стадиона сесть на велосипед и спиной ехать.

— Краска долго стиралась?

— Честно, я, похоже, нажрался после второго места. Уже и не вспомнишь, что там было.

  • Больше всего матчей в карьере Быстров провел за «Зенит».
  • На счету Быстрова 47 матчей и 4 гола за сборную России.
  • С ней он брал бронзу Евро-2008.

Новости по теме
Быстров: «Бывало, блевал во время матчей. Слава богу, никто не видел» 5
Быстров: «У меня никогда не было проблем с дисциплиной. Ни разу не поймали ни на чем» 5
Быстров: «Ваноли нужно убирать из «Спартака». Кубок России брали и команды из ФНЛ» 13
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

04.06.2022 21:14
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +31848

    VVM1964 28 минут назад

    Тут и комментировать нечего, когда команда вылезает " из грязи в князи " ...

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11