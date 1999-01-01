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Федун: «Никогда не видел такого матча, как финал Кубка против «Динамо»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от финала Кубка России против «Динамо» (2:1).

«Поздравляю всех со столетием и с этим Кубком, который мы завоевали в небывалом матче. За свои 60 с лишним лет я видел много футбольных матчей, но такого по накалу, драматургии, по всему хорошему и плохому, что есть в нашем футболе, никогда не было. Всех с победой!» – сказал Федун.

  • «Спартак» взял Кубок впервые за 19 лет.
  • Федун пришел в клуб 18 лет назад.
  • В мае сообщалось, что Федун вскоре покинет «Спартак».

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1185

    вальтер79 36 минут назад

    дурачок что бы он говорил если бы фома не промахнулся леня мечтатель)))))))))

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