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Главные новости дня. «Анжи» потеряет профессиональный статус; Агаларов может перейти в «Краснодар»

Мбаппе включил Неймара в список из 13 игроков, которые должны покинуть «ПСЖ» (Mundo Deportivo).

Широков оказал физическое воздействие на судей после поражения команды его сына.

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ФИФА разрешит легионерам из РПЛ приостановить контракты еще на 6-12 месяцев («РБ Спорт»).

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«Спартак» объявил о выкупе Мартинса у «Янг Бойз».

«Один из игроков плакал в трубку и говорил, что не знает, как дальше жить». Савин – о реакции российских футболистов на его выпуск про Украину.

«Томь» не сыграет в следующем сезоне ФНЛ. Клубу повторно отказали в лицензировании.

Защитник «Тоттенхэма» Эмерсон едва не погиб во время перестрелки в Бразилии.

Официально: «Анжи» и «Олимп-Долгопрудный» потеряют профессиональный статус.

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Источник: Бомбардир.ру

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