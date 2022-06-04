Главные новости дня. «Анжи» потеряет профессиональный статус; Агаларов может перейти в «Краснодар»

Мбаппе включил Неймара в список из 13 игроков, которые должны покинуть «ПСЖ» (Mundo Deportivo).

Широков оказал физическое воздействие на судей после поражения команды его сына.

«Краснодар» ведет переговоры с «Уфой» по Агаларову. У него есть и другие предложения.

ФИФА разрешит легионерам из РПЛ приостановить контракты еще на 6-12 месяцев («РБ Спорт»).

Хави попросил руководство «Барсы» подписать Левандовски, Силву и еще шесть игроков.

«Барса» хочет снизить зарплаты на 50% почти всем игрокам, чтобы зарегистрировать новичков. Отказавшихся могут продать.

«Спартак» объявил о выкупе Мартинса у «Янг Бойз».

«Один из игроков плакал в трубку и говорил, что не знает, как дальше жить». Савин – о реакции российских футболистов на его выпуск про Украину.

«Томь» не сыграет в следующем сезоне ФНЛ. Клубу повторно отказали в лицензировании.

Защитник «Тоттенхэма» Эмерсон едва не погиб во время перестрелки в Бразилии.

Официально: «Анжи» и «Олимп-Долгопрудный» потеряют профессиональный статус.