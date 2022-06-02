Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
2 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
3 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?

Гендиректор «Зенита» – о Суперкубке в «Лужниках»: «Готовы принять в Петербурге в любой день»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал предложение «Спартака» провести Суперкубок России в «Лужниках».

  • «Спартак» также попросил перенести Суперкубок на 16 июля и пригласить иностранных судей.
  • Петербуржцы стали чемпионами России, а москвичи взяли Кубок страны.

«Мы чужие предложения не комментируем. Готовы провести Суперкубок в любой день по выбору РФС в Санкт-Петербурге», – сказал Медведев.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

Новости по теме
Алберто – самый подорожавший игрок РПЛ. Захарян и Сперцян – в топ-5 1
Турция – приоритет для Дзюбы. Маловероятно, что он останется в России («Матч ТВ»)
Комбаров: «Спартак» много лет не играл в «Лужниках». Это нейтральное поле для Суперкубка»
Источник: «Р-Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:51
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +2665

    acor94 7 минут назад

    Нормальный гендир бы сказал: "Готовы провести Суперкубок в любой день по выбору РФС в любом городе"

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11