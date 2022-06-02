Названы 33 лучших игрока РПЛ сезона-2021/22

Общероссийский профессиональный союз футболистов (ОПСФ) и cервис спортивной статистики InStat определили 33 лучших футболистов РПЛ сезона-2021/22.

В рейтинг попали десять футболистов «Зенита», шесть игроков «Динамо» и пять футболистов ЦСКА.

Вратари:

Левые защитники:

Левые центральные защитники:

Правые центральные защитники:

Правые защитники:

Левые полузащитники:

Левые центральные полузащитники:

Правые центральные полузащитники:

Правые полузащитники:

Левые нападающие:

Правые нападающие:

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