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Названы 33 лучших игрока РПЛ сезона-2021/22

2 июня 2022, 15:18
17

Общероссийский профессиональный союз футболистов (ОПСФ) и cервис спортивной статистики InStat определили 33 лучших футболистов РПЛ сезона-2021/22.

В рейтинг попали десять футболистов «Зенита», шесть игроков «Динамо» и пять футболистов ЦСКА.

Вратари:

  1. Матвей Сафонов, «Краснодар»
  2. Игорь Акинфеев, ЦСКА
  3. Михаил Кержаков, «Зенит»

Левые защитники:

  1. Сергей Терехов, «Сочи»
  2. Данил Круговой, «Зенит»
  3. Кристиан Рамирес, «Краснодар»

Левые центральные защитники:

  1. Дуглас Сантос, «Зенит»
  2. Яка Бийол, ЦСКА
  3. Георгий Джикия, «Спартак»

Правые центральные защитники:

  1. Родригао, «Сочи»
  2. Дмитрий Чистяков, «Зенит»
  3. Фабиан Бальбуэна, «Динамо»

Правые защитники:

  1. Марио Фернандес, ЦСКА
  2. Гильермо Варела, «Динамо»
  3. Алексей Сутормин, «Зенит»

Левые полузащитники:

  1. Арсен Захарян, «Динамо»
  2. Чидера Эджуке, ЦСКА
  3. Антон Зиньковский, «Крылья Советов»

Левые центральные полузащитники:

  1. Клаудиньо, «Зенит»
  2. Рифат Жемалетдинов, «Локомотив»
  3. Эдуард Сперцян, «Краснодар»

Правые центральные полузащитники:

Правые полузащитники:

  1. Малком, «Зенит»
  2. Далер Кузяев, «Зенит»
  3. Денис Макаров, «Динамо»

Левые нападающие:

  1. Матео Кассьерра, «Сочи»
  2. Юсуф Языджи, ЦСКА
  3. Федор Смолов, «Динамо»

Правые нападающие:

  1. Гамид Агаларов, «Уфа»
  2. Артем Дзюба, «Зенит»
  3. Дмитрий Полоз, «Ростов»

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: сайт ОПСФ
Россия. Премьер-лига
Комментарии (17)
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NewLife
1654173026
Хотелось бы знать, что за великие "эксперты" составляли этот список, огласите этих деятелей из ОПСФ.
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ilichkadr
1654173310
Кержаков, Круговой, Бийол, Сутормин, Бальбуэна, Зиньковский, Сперцян, Нобоа, Макаров, Смолов - случайные ребята. Похоже выбирали лудших из самых худших.
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Беспонтий
1654174093
что там миша забыл сутор за счёт караваева джикия ни о чём только бешенная страсть шиманьски вещь бесценная а барриос лучше чем нобоа макаров заснувший отъевшийся татарин языджи быстро выкуренный кальян смолов развалил всё динамо на свете куда мальчиков героев динамовских с первой половины сезона дели дзюбе на прощание где тогда иранец и ваня сергеев гамид акбар ---------------------- гаввносостав где тогда промес где вендел с 98 процентами передач и дикий дельфин превратившийся в лихую касатку
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шахта Заполярная
1654179749
Такое ощущение что список составляла баба Дуня, уборщица с раздевалки зенита.
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САДЫЧОК
1654235429
Дзюба Агаларов и Полоз- вызывают смех , да и только !
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Fialet
1654242205
На мой взгляд только одна тройка правильно подобрана, но и её надо было в обратном порядке - Барриос, Шиманьски, Нобоа.
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