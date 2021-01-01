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Названы 33 лучших игрока РПЛ сезона-2021/22

Общероссийский профессиональный союз футболистов (ОПСФ) и cервис спортивной статистики InStat определили 33 лучших футболистов РПЛ сезона-2021/22.

В рейтинг попали десять футболистов «Зенита», шесть игроков «Динамо» и пять футболистов ЦСКА.

Вратари:

  1. Матвей Сафонов, «Краснодар»
  2. Игорь Акинфеев, ЦСКА
  3. Михаил Кержаков, «Зенит»

Левые защитники:

  1. Сергей Терехов, «Сочи»
  2. Данил Круговой, «Зенит»
  3. Кристиан Рамирес, «Краснодар»

Левые центральные защитники:

  1. Дуглас Сантос, «Зенит»
  2. Яка Бийол, ЦСКА
  3. Георгий Джикия, «Спартак»

Правые центральные защитники:

  1. Родригао, «Сочи»
  2. Дмитрий Чистяков, «Зенит»
  3. Фабиан Бальбуэна, «Динамо»

Правые защитники:

  1. Марио Фернандес, ЦСКА
  2. Гильермо Варела, «Динамо»
  3. Алексей Сутормин, «Зенит»

Левые полузащитники:

  1. Арсен Захарян, «Динамо»
  2. Чидера Эджуке, ЦСКА
  3. Антон Зиньковский, «Крылья Советов»

Левые центральные полузащитники:

  1. Клаудиньо, «Зенит»
  2. Рифат Жемалетдинов, «Локомотив»
  3. Эдуард Сперцян, «Краснодар»

Правые центральные полузащитники:

Правые полузащитники:

  1. Малком, «Зенит»
  2. Далер Кузяев, «Зенит»
  3. Денис Макаров, «Динамо»

Левые нападающие:

  1. Матео Кассьерра, «Сочи»
  2. Юсуф Языджи, ЦСКА
  3. Федор Смолов, «Динамо»

Правые нападающие:

  1. Гамид Агаларов, «Уфа»
  2. Артем Дзюба, «Зенит»
  3. Дмитрий Полоз, «Ростов»

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Источник: сайт ОПСФ

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Комментарии6
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    Рейтинг: +735

    БеZуМныЙ 14 минут назад

    Керж явно не вписывается в тройку лучших вратарей. И что тут делает привозник Джикия?

    2
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  • ...
    Рейтинг: +2897

    Беспонтий 43 минуты назад


    что там миша забыл

    сутор за счёт караваева

    джикия ни о чём только бешенная страсть

    шиманьски вещь бесценная а барриос лучше чем нобоа
    макаров заснувший отъевшийся татарин

    языджи быстро выкуренный кальян
    смолов развалил всё динамо на свете
    куда мальчиков героев динамовских с первой половины сезона дели

    дзюбе на прощание
    где тогда иранец и ваня сергеев
    гамид акбар

    ----------------------
    гаввносостав
    где тогда промес
    где вендел с 98 процентами передач
    и дикий дельфин превратившийся в лихую касатку

    1
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  • ...
    Рейтинг: +15611

    ilichkadr 56 минут назад

    Кержаков, Круговой, Бийол, Сутормин, Бальбуэна, Зиньковский, Сперцян, Нобоа, Макаров, Смолов - случайные ребята.
    Похоже выбирали лудших из самых худших.

    1
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    ...
    Рейтинг: +9175

    САДЫЧОК > ilichkadr 46 минут назад

    Ну ты Загнул !
    Сутормин, Зиньковский, Сперцян, Нобоа - очень приличные !
    А так проходимцев очень много !

    2
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    Рейтинг: +14161

    NewLife 1 час назад

    Хотелось бы знать, что за великие "эксперты" составляли этот список, огласите этих деятелей из ОПСФ.

    3
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    Рейтинг: +10270

    Alekxei Z. 1 час назад

    Увидел Кержакова и всё стало ясно.
    В каждой тройке "левый пассажир " присутствует.

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