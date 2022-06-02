Названы 33 лучших игрока РПЛ сезона-2021/22

Общероссийский профессиональный союз футболистов (ОПСФ) и cервис спортивной статистики InStat определили 33 лучших футболистов РПЛ сезона-2021/22.
В рейтинг попали десять футболистов «Зенита», шесть игроков «Динамо» и пять футболистов ЦСКА.
Вратари:
- Матвей Сафонов, «Краснодар»
- Игорь Акинфеев, ЦСКА
- Михаил Кержаков, «Зенит»
Левые защитники:
- Сергей Терехов, «Сочи»
- Данил Круговой, «Зенит»
- Кристиан Рамирес, «Краснодар»
Левые центральные защитники:
- Дуглас Сантос, «Зенит»
- Яка Бийол, ЦСКА
- Георгий Джикия, «Спартак»
Правые центральные защитники:
- Родригао, «Сочи»
- Дмитрий Чистяков, «Зенит»
- Фабиан Бальбуэна, «Динамо»
Правые защитники:
- Марио Фернандес, ЦСКА
- Гильермо Варела, «Динамо»
- Алексей Сутормин, «Зенит»
Левые полузащитники:
- Арсен Захарян, «Динамо»
- Чидера Эджуке, ЦСКА
- Антон Зиньковский, «Крылья Советов»
Левые центральные полузащитники:
- Клаудиньо, «Зенит»
- Рифат Жемалетдинов, «Локомотив»
- Эдуард Сперцян, «Краснодар»
Правые центральные полузащитники:
- Кристиан Нобоа, «Сочи»
- Себастьян Шиманьски, «Динамо»
- Лукас Барриос, «Зенит»
Правые полузащитники:
- Малком, «Зенит»
- Далер Кузяев, «Зенит»
- Денис Макаров, «Динамо»
Левые нападающие:
- Матео Кассьерра, «Сочи»
- Юсуф Языджи, ЦСКА
- Федор Смолов, «Динамо»
Правые нападающие:
- Гамид Агаларов, «Уфа»
- Артем Дзюба, «Зенит»
- Дмитрий Полоз, «Ростов»
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Источник: сайт ОПСФ