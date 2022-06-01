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ЦСКА заработал в 2021 году на продаже игроков 1+ миллиарда рублей

РФС опубликовал отчет о финансовой деятельности клубов за 2021 год. Например, в нем указано, что ЦСКА получил от продажи игроков 1,049 миллиарда рублей.

Общие доходы клуба составили 4,8 миллиарда, расходы – 6,7 миллиарда. На развитие молодежного футбола ЦСКА потратил 285 миллионов. Агентские выплаты – 338 миллионов.

Убыток ЦСКА за 2021 год составил 980 миллионов рублей.

  • ЦСКА финишировал в РПЛ 5-м.
  • Москвичи 4-й сезон подряд остались без медалей.
  • Новый сезон РПЛ стартует 17 июля.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: РФС

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