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Бонуччи, Кьеллини, Жоржиньо – в основе Италии на Финалиссиму; Ди Мария, Дибала, Месси сыграют у Аргентины

Стали известны стартовые составы команд на товарищеский матч между Италией и Аргентиной – Финалиссиму-2022.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Пессина, Жоржиньо, Барелла, Бернардески, Белотти, Распадори.

Аргентина: Мартинес, Ромеро, Отаменди, Тальяфико, Молина, Родригес, Де Пауль, Ди Мария, Месси, Дибала, Мартинес.

  • Матч начнется в 22:00 по Москве.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии1
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    Рейтинг: +4618

    Красногорск_Фан 1 минуту назад

    Будем болеть за Аргентину. Ей еще из Польши на ЧМ делать котлето . Если Гном сделает Полякам покер то можно даже дать ему маленький золотой мяч

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