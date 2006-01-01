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Экс-тренер «Спартака» возглавил «Сарагосу»

«Сарагоса» из испанской Сегунды объявила о назначении на пост главного тренера Хуана Карлоса Карседо. Контракт рассчитан до 2024 года.

Последним местом работы Карседо была «Ибица», которую он покинул зимой.

  • В 2012 году Карседо входил в штаб Унаи Эмери в «Спартаке».
  • Карседо был помощником Эмери в 2006-2020 годах, после чего начал тренировать самостоятельно.
  • «Сарагоса» в минувшем сезоне Сегунды финишировала 10-й.

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Источник: официальный сайт «Сарагосы»

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