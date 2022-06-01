Экс-тренер «Спартака» возглавил «Сарагосу»

«Сарагоса» из испанской Сегунды объявила о назначении на пост главного тренера Хуана Карлоса Карседо. Контракт рассчитан до 2024 года.

Последним местом работы Карседо была «Ибица», которую он покинул зимой.

В 2012 году Карседо входил в штаб Унаи Эмери в «Спартаке».

Карседо был помощником Эмери в 2006-2020 годах, после чего начал тренировать самостоятельно.

«Сарагоса» в минувшем сезоне Сегунды финишировала 10-й.

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