Главные новости дня. «Рубин» объявил пятерых новичков, клуб Савина переедет за пределы России

«Рубин» объявил пятерых новичков за день. Их зарплата – от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей в месяц.

«Зенит» может купить Хайкина из-за приостановки переговоров с Лантратовым.

«Красава» переедет за пределы России. Клуб может заявиться в одну из лиг чемпионата Кипра или во вторую лигу Латвии.

«Тоттенхэм» объявил о подписании Перишича.

Уремович бесплатно перешел из «Рубина» в «Герту».

Не игравший с 2018 года Ротенберг покинул «Локомотив». Из клуба ушел Рыбус.

«ПСЖ» готов сделать Зидана самым высокооплачиваемым тренером мира.

На уходе Ваноли из «Спартака» настаивает его семья

«Барселона» хочет подписать семь игроков летом.

«Уфа» начнет новый сезон в ФНЛ-2. Клуб намерен сохранить профессиональный статус из-за детской школы