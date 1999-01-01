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Ведущая «Динамо ТВ» – о посте Умярова про Фомина: «Не зря мы так сильно не любим «Спартак»

Ведущая «Динамо ТВ» Полина Лысенко раскритиковала полузащитника «Спартака» Наиля Умярова, который рассказал, как мешал Даниилу Фомину перед пробитием пенальти в финале Кубка России.

  • Фомин пробил выше ворот на 99-й минуте. Благодаря его промаху «Спартак» выиграл турнир.
  • Это первый промах для 25-летнего россиянина с пенальти во взрослой карьере.
  • До этого он реализовал 14 попыток в РПЛ.

«Прочитала текст в телеграм-канале Умярова про пенальти на финале Кубка и стало очень неприятно.

Я понимаю, что, говорят, «на войне все способы хороши», но, кажется, что даже здесь проявляется ключевая разница «Спартака» и «Динамо» по духу. Благородство – важный фактор в спорте.

Ещe больше противно от того, что это было сделано против Дани Фомина – исключительно нравственного и порядочного парня. Вот я даже попыталась представить ситуацию наоборот и не получилось: Фома на такое не способен.

Да и, наконец, всякое можно сделать в игровом порыве, но гордо писать об этом после и хвалиться своей «тактикой» – уже показатель. Всe-таки, не зря мы так сильно не любим «Спартак», – написала Лысенко в телеграме.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: телеграм-канал Полины Лысенко

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Сегодня, 00:38
Комментарии2
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    Рейтинг: +19146

    derrik2000 50 минут назад

    "Всe-таки, не зря мы так сильно не любим «Спартак», – написала Лысенко в телеграме."

    А, вот мне, например, непонятно:
    ХТО это "МЫ"???
    Семья Лысенко?
    Её соседи???
    Ещё кто-то???
    *лядь!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Всегда говорил и говорю везде: НЕ НУЖНО БАБАМ ВООБЩЕ ДАВАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЧТО-ТО ТАМ ГУНДЕТЬ ОТ ИМЕНИ...
    Хотя сейчас и особи противоположного пола в клубах такие же...

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    Рейтинг: +31735

    VVM1964 52 минуты назад

    Благородство - это не про нынешний спорт ((( Хотя ... - может Фомин специально пробил выше, благородство не позволило бить такой левый пенальти ... !!!

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