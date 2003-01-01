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«Мы покажем всем, что такое «Спартак». Промес – в раздевалке перед финалом Кубка России

«Спартак» опубликовал видео с речью полузащитника Квинс Промеса в раздевалке команды перед финалом Кубка России против «Динамо».

«Сегодня мы покажем всем, что такое «Спартак». Сегодня мы покажем всем, что, несмотря на чемпионат, мы уедем домой с трофеем. Это наше место.

Я вернулся в «Спартак» не для того, чтобы проигрывать! Мы выйдем на поле и будем наслаждаться игрой. Мы не только лучше их как игроки. Мы лучше их как команда. Поверьте мне: наша команда лучше их!» – сказал Промес.

  • «Спартак» победил «Динамо» со счетом 2:1.
  • Красно-белые выиграли Кубок России впервые с 2003 года.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: телеграм-канал «Спартака»

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Комментарии2
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  • ...
    Рейтинг: +31735

    VVM1964 41 минуту назад

    Молодец ! Антоха становится лидером не только на поле, возможно в команде назревает смена капитана ...

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  • ...
    Рейтинг: +1460

    Frankfurt Am Main 52 минуты назад

    Антоха заслужил как и вся команда тренерский штаб и болельщики спасибо

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