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«Когда пела МакSим, там не мурашки, а волдыри пошли». Кухарчук – о финале Кубка России

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук остался под большим впечатлением от выступления певицы МакSим в финале Кубка России.

«В этом сезоне особо запомнились последние игры. Финал Кубка России я смотрел дома, очень жаль, что не получилось посмотреть на стадионе. Но после игры у меня были такие эмоции, которых иногда не бывает после своих матчей.

Когда МакSим исполняла песню и весь стадион пел, там не то что мурашки, там волдыри пошли. Это просто супер! Как в России кто-то говорит, что здесь нет футбола? Вы посмотрите! Это топ, такие эмоции», – сказал Кухарчук.

  • Песня «Знаешь ли ты» – неофициальный гимн фанатов «Спартака».
  • Фанаты часто поют песню на выездных матчах.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Матч ТВ»

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    Рейтинг: +1344

    zarsm 3 минуты назад

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