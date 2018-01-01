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«Красава» может заявиться во вторую лигу Латвии

Футбольный клуб «Красава» покинет Россию и продолжит выступления в другой стране.

Команда может отправиться в Латвию и заявиться там во вторую лигу.

Латвийский вариант – приоритетный для владельца клуба Евгения Савина. Также обсуждалась возможность переезда на Кипр.

  • «Красава» сейчас выступает во 2-й группе ФНЛ-2.
  • Ранее генсек ФНЛ Андрей Соколов сообщил, что команда не будет играть в следующем сезоне.
  • Савин покинул Россию после выпуска с украинскими футболистами.

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Источник: Metaratings

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Комментарии5
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    Рейтинг: +473

    SpartakMoskwa 3 минуты назад

    Пусть валит куда хочет, меньше отпрысков будет в стране

    0
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    Рейтинг: +314

    заткнитемнерот 6 минут назад

    ага, и переименует в Шпроттен дезерт

    0
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    Рейтинг: +342

    Спартач80 9 минут назад

    Ссыкунок-бегунок....

    1
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    Рейтинг: +1168

    Freyd 10 минут назад

    Да вообще параллельно куда они заявятся!

    0
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    Рейтинг: +205

    кaстрюлька 33 минуты назад

    Пусть в Гондурас заявляются

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