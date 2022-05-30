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МакSим: «Мне не было холодно петь босиком перед «Спартаком» и фанатами. Было тепло от энергетики на стадионе»

Певица МакSим поделилась эмоциями от выступления в «Лужниках» перед болельщиками и футболистами «Спартака».

«Я чувствовала себя настоящей женщиной, выступая босиком перед «Спартаком» и десятками тысяч фанатов. Мне не было холодно петь босиком и в легком платье, так как было очень тепло от той энергетики, которая царила на стадионе», – сказал МакSим.

  • МакSим исполнила песню «Знаешь ли ты» после победы «Спартака» над «Динамо» (2:1).
  • «Знаешь ли ты» – неофициальный гимн фанатов «Спартака».
  • Они часто поют песню на выездных матчах.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Газета»

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Комментарии10
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    Рейтинг: +15868

    житель СПб 2 минуты назад

    Вообще-то она была в колготках - я специально обратил внимание... Но все равно - молодец. Пела замечательно.

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    Рейтинг: +112

    Аден > житель СПб 1 минуту назад

    Гребаеый фетишист, иди на куй

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    Рейтинг: +1189

    Semargl18 10 минут назад

    Вот кто-то тут спрашивал знают ли Спартачи кто такая Максим. убедились?

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    Рейтинг: +3329

    Enter2006 51 минуту назад

    Молодчиночка! Исполнила круто, аж мурашки по телу!

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    Рейтинг: +452

    fakeid > Enter2006 34 минуты назад

    чё круто-то? под фанеру она рот открывала, как и все лепсы/х*епсы до неё.

    0
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    Рейтинг: +2018

    spam2009 > fakeid 33 минуты назад

    да, к сожалению бомж это навсегда. У тебя бомж головного мозга, точнее его остатков

    6
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    Рейтинг: +3329

    Enter2006 > fakeid 27 минут назад

    Ну воровать народный газ у госкомпании на собственные нужды это круче, согласен. Мюллера никто не переплюнет, который открывает свой рот под фанеру бункерного.

    1
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    Рейтинг: +7479

    R_a_i_n > fakeid 15 минут назад

    Питерские бомжики везде влезут, что бы воздух испортить. Ваше чампионство, вот это точно под фанеру)))

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    Рейтинг: +15868

    житель СПб > R_a_i_n 4 минуты назад

    И 7:1 - тоже под фанеру? Держитесь скромнее, ребята. Ваше место, пока - десятое...

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    Рейтинг: +112

    Аден > житель СПб 1 минуту назад

    Иди на ***

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