Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какой клуб появился раньше?
Тест: какой клуб появился раньше?
2 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?

Солтмуад Бакаев – Зелимхану: «Для меня ты - один из лучших воспитанников «Спартака»

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев обратился к брату Зелимхану после победы в Кубке России и объявления об уходе из «Спартака».

«Поздравляю, брат! Для меня ты – один из лучших воспитанников клуба, с которым ты прощаешься сегодня», — написал Солтмурад Бакаев в соцсетях.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он провел за основную команду 105 матчей: 14 голов, 29 ассистов.
  • Сообщалось, что россиянин может перейти в «Зенит».

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
Гендиректор «Спартака»: «Полгода назад мы делали предложение Бакаеву продлить контракт»
Бакаев назвал трех лучших тренеров, с которыми работал в «Спартаке». Ваноли среди них нет 4
Каттани – об уходе Бакаева: «После матча с «Рубином» мы прекратили все переговоры о продлении контрактов» 1
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:58
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11