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  • Гендиректор «Спартака» Мележиков: «Сезон оценю на троечку. Изменения в высшем менеджменте могут быть в любой момент»

Гендиректор «Спартака» Мележиков: «Сезон оценю на троечку. Изменения в высшем менеджменте могут быть в любой момент»

30 мая 2022, 09:47
2

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков подвел итоги сезона-2021/22 для команды.

«С учетом выигранного Кубка – (сезон оценю) на троечку. Кубок, этот титул, конечно, ребята молодцы. В сезоне просели, конечно, хотелось бы выше, но, с другой стороны, молодцы, что собрались в Кубке.

Это хороший турнир, в котором ребята одержали победу. У нас в музее была копия, сейчас, если не ошибаюсь, нам должны дать оригинал. Мне было тревожно целый день, но слава богу, что всe завершилось хорошо.

По итогам Кубка у нас единая премия за турнир. Мы рассчитываем на то, что сохраним состав, тренерский штаб и продолжим дальше работу на движение вперед.

Невозможно сохранить 100% состава, но рассчитываем, что ФИФА примет решение, которое нам поможет реализовать все наши возможности, что игроки останутся в команде.

Безусловно, мы будем рассматривать предложение по игрокам. Но это уже завтрашняя работа. Сегодня мы веселимся, радуемся и держим кубок.

Я не знаю, что имел в виду Федун, говоря свои слова. Будут ли изменения в высшем менеджменте? Наша жизнь сложная, изменения могут быть в любой момент по независящим от нас причинам. Думаю, всe будет хорошо», – сказал Мележиков.

  • «Спартак» выиграл Кубок России впервые с 2003 года.
  • В РПЛ команда финишировала на 10-м месте. Это повторение клубного антирекорда.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (2)
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Fusballer
1653894513
Сезон на троечку, это верно. Но при этом у Спартака наглым образом украли победу в Лиге Европы!
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Taps
1653908474
Вычистить всех подхалимов и любовников содержанки !
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