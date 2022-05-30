Гендиректор «Спартака» Мележиков: «Сезон оценю на троечку. Изменения в высшем менеджменте могут быть в любой момент»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков подвел итоги сезона-2021/22 для команды.

«С учетом выигранного Кубка – (сезон оценю) на троечку. Кубок, этот титул, конечно, ребята молодцы. В сезоне просели, конечно, хотелось бы выше, но, с другой стороны, молодцы, что собрались в Кубке.

Это хороший турнир, в котором ребята одержали победу. У нас в музее была копия, сейчас, если не ошибаюсь, нам должны дать оригинал. Мне было тревожно целый день, но слава богу, что всe завершилось хорошо.

По итогам Кубка у нас единая премия за турнир. Мы рассчитываем на то, что сохраним состав, тренерский штаб и продолжим дальше работу на движение вперед.

Невозможно сохранить 100% состава, но рассчитываем, что ФИФА примет решение, которое нам поможет реализовать все наши возможности, что игроки останутся в команде.

Безусловно, мы будем рассматривать предложение по игрокам. Но это уже завтрашняя работа. Сегодня мы веселимся, радуемся и держим кубок.

Я не знаю, что имел в виду Федун, говоря свои слова. Будут ли изменения в высшем менеджменте? Наша жизнь сложная, изменения могут быть в любой момент по независящим от нас причинам. Думаю, всe будет хорошо», – сказал Мележиков.

«Спартак» выиграл Кубок России впервые с 2003 года.

В РПЛ команда финишировала на 10-м месте. Это повторение клубного антирекорда.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?