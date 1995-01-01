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Официально: все 73+ тысячи билетов на игру «Спартак» – «Динамо» проданы

РФС сообщил, что на финале Кубка России «Спартак» – «Динамо» будет аншлаг – все билеты проданы.

«Общая вместимость стадиона – 73 189 зрителей. Количество зрительских мест уменьшилось по сравнению с финальным матчем чемпионата мира-2018 после разбора временных конструкций. Ещe некоторое количество мест будет служить буфером безопасности между трибунами», – написал РФС.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в «Лужниках», которая начнется в 17:00 по Москве.
  • Спартаковцы не брали Кубок России с 2003 года, «Динамо» – с 1995 года.
  • «Спартак» и «Динамо» не играли в финале Кубка страны с 1950 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: РФС

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1768

    моэм 8 минут назад

    Если были временные трибуны , то почему бы их опять не собрать по быстрому ? ...это ведь не только деньги , но и огромная радость для возможных счастливчиков....остолопы !

    0
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    Рейтинг: +854

    inzek 26 минут назад

    прям мурашки по коже, когда полные трибуны! надеюсь ни фанаты, ни команды не подведут. одни покажут топ игру, а вторые создадут атмосферу. да и я уже подготовил поляну)

    1
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    Рейтинг: +4635

    neim 39 минут назад

    Давно я таких цифр не слышал. приятно. А ещё говорили. зачем большие стадионы строить. Любят у нас всё-таки футбол !

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