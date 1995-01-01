Официально: все 73+ тысячи билетов на игру «Спартак» – «Динамо» проданы

Если были временные трибуны , то почему бы их опять не собрать по быстрому ? ...это ведь не только деньги , но и огромная радость для возможных счастливчиков....остолопы !
РФС сообщил, что на финале Кубка России «Спартак» – «Динамо» будет аншлаг – все билеты проданы.
«Общая вместимость стадиона – 73 189 зрителей. Количество зрительских мест уменьшилось по сравнению с финальным матчем чемпионата мира-2018 после разбора временных конструкций. Ещe некоторое количество мест будет служить буфером безопасности между трибунами», – написал РФС.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в «Лужниках», которая начнется в 17:00 по Москве.
- Спартаковцы не брали Кубок России с 2003 года, «Динамо» – с 1995 года.
- «Спартак» и «Динамо» не играли в финале Кубка страны с 1950 года.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
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