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«Барселона» поздравила «Реал» с очередным титулом ЛЧ

Пресс-служба «Барселоны» не забыла поздравить «Реал» с очередной победой в Лиге чемпионов. В финале обыгран «Ливерпуль» (1:0).

«Поздравляем «Реал» с титулом, завоеванным на «Стад де Франс», – написали каталонцы.

  • Единственный гол в парижском финале забил Винисиус.
  • Лучшим игроком матча признан вратарь «Реала» Тибо Куртуа.
  • Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выиграл ЛЧ 6-й раз (4 – как тренер, 2 – как игрок).

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Источник: твиттер «Барселоны»

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