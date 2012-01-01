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Кубок России. «Спартак» и «Динамо» сыграют в финале впервые с 1950 года

В 17:00 по Москве начнется финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо». Команды не встречались в главном матче Кубка страны с 1950 года. Тогда со счетом 3:0 победили спартаковцы.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая состоится на московском стадионе «Лужники».

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 08:46
Комментарии4
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    Рейтинг: +4560

    Красногорск_Фан 18 минут назад

    В качестве исключения сегодня болею за Спартак. Придётся ему выиграть

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    Рейтинг: +7023

    BarStep 52 минуты назад

    Динамо неожиданно рано отвалилось от чемпионской гонки..
    Просрало (именно просрало!) второе место в чемпе..
    Но у них очень симпатичная команда, -
    пожелаю я им удачи сегодня и победы в Кубке!

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    Рейтинг: +16802

    Garrincha58 1 час назад

    один тренер точно покинет клуб другой если не возьмёт кубок вот такая предыстория этого финала

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    Рейтинг: +1765

    моэм 1 час назад

    Спартак победит , как и 50 лет назад ... они в роли хозяев на своём домашнем стадионе , в Лужниках ещё жив спартаковский дух , Спартаку в помощь родные стены , которые помнят славные победы и Великие Имена Красно-Белых ... костьми лечь - но выиграть !!! ....к тому же надо биться за Ваноли , чтобы тот остался.

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