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Судьи и инспекторы РПЛ заработали за сезон более 85 миллионов рублей

«Спорт-Экспресс» подсчитал, сколько у РПЛ и РФС ушло денег на оплату работы судей и инспекторов. Суммарно получилось 85 274 250 рублей. Распределение следующее:

  • на арбитров — 27 600 000;
  • на ассистентов — 26 400 000;
  • на резервных — 2 088 000;
  • на видеоарбитров — 13 627 500;
  • на ассистентов видеоарбитров — 7 158 750;
  • на инспекторов — 8 400 000.

Для сравнения: главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли в год зарабатывает 105 миллионов рублей.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +7022

    Томик 17 минут назад

    А зарплату им тоже платили?

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    Рейтинг: +6059

    порт 1 час назад

    А налом сколько взяли?

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    Рейтинг: +64747

    portero 1 час назад

    что за бред??? статистика или задача, посчитай сам....
    да и нафиг она нужна, с такими зарплатами, ясно они будут "халтурить"....

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