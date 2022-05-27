Судьи и инспекторы РПЛ заработали за сезон более 85 миллионов рублей

«Спорт-Экспресс» подсчитал, сколько у РПЛ и РФС ушло денег на оплату работы судей и инспекторов. Суммарно получилось 85 274 250 рублей. Распределение следующее:

на арбитров — 27 600 000;

на ассистентов — 26 400 000;

на резервных — 2 088 000;

на видеоарбитров — 13 627 500;

на ассистентов видеоарбитров — 7 158 750;

на инспекторов — 8 400 000.

Для сравнения: главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли в год зарабатывает 105 миллионов рублей.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?