Судьи и инспекторы РПЛ заработали за сезон более 85 миллионов рублей

«Спорт-Экспресс» подсчитал, сколько у РПЛ и РФС ушло денег на оплату работы судей и инспекторов. Суммарно получилось 85 274 250 рублей. Распределение следующее:
- на арбитров — 27 600 000;
- на ассистентов — 26 400 000;
- на резервных — 2 088 000;
- на видеоарбитров — 13 627 500;
- на ассистентов видеоарбитров — 7 158 750;
- на инспекторов — 8 400 000.
Для сравнения: главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли в год зарабатывает 105 миллионов рублей.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: «Спорт-Экспресс»