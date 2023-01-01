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Головин проводит отпуск в России («Спорт-Экспресс»)

Полузащитник «Монако» Александр Головин находится в Калтане.

25-летний футболист решил провести отпуск в России.

  • В этом сезоне хавбек провел за «Монако» 40 матчей, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.
  • Монегаски финишировали на 3-м месте в Лиге 1.
  • Головин родился в Калтане. Там живет его семья.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 12:56
Комментарии1
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    Рейтинг: +12535

    playsh 3 минуты назад

    Саша,привет.Правильно делаешь,в Сибири сейчас комфортнее отдыхать,чем в гейропе.Удачи семье,передавай привет Новокузнецку и Кемерово.

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