Альварес из «Ривер Плейта» забил шесть голов в матче. Зимой его купил «Манчестер Сити»

В игре шестого тура Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» разгромил перуанскую «Альянса Лиму» со счетом 8:1.

В составе аргентинской команды шесть из восьми голов забил нападающий Хулиан Альварес.

Он стал первым футболистом в истории клуба, которому удалось подобное.

В январе права на форварда выкупил «Манчестер Сити».

Сумма трансфера – 17 миллионов евро.

До лета Альварес выступает за «Ривер Плейт» на правах аренды.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?