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Альварес из «Ривер Плейта» забил шесть голов в матче. Зимой его купил «Манчестер Сити»

В игре шестого тура Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» разгромил перуанскую «Альянса Лиму» со счетом 8:1.

В составе аргентинской команды шесть из восьми голов забил нападающий Хулиан Альварес.

Он стал первым футболистом в истории клуба, которому удалось подобное.

  • В январе права на форварда выкупил «Манчестер Сити».
  • Сумма трансфера – 17 миллионов евро.
  • До лета Альварес выступает за «Ривер Плейт» на правах аренды.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: твиттер «Ривер Плейта»

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