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Джано: «Не нужно было трогать чемпионский «Спартак». Всe похерили, а повесили на Глушакова»

Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе вспомнил последний чемпионский сезон московской команды.

«Тот титул ― чума. Если бы я в итоге ушeл без чемпионства – это был бы капец. Каррера ― главная причина того успеха. Создал атмосферу, подключил своe видение по тактике. Больше футболисту ничего не надо, зарплата каждый месяц капает ― всe по кайфу.

Массимо, конечно, нереальный мотиватор, плюс у него был классный переводчик. Но я переводчика во время речей Карреры не слушал. Массимо так говорил, что я сразу итальянский начинал понимать – мурашки бежали.

Очень жаль, что тот «Спартак» развалился. Та команда могла бы спокойно три года выигрывать чемпионство, как «Зенит». Просто еe не нужно было трогать, не надо было привозить кучу игроков, разрушать коллектив. Мы стали чемпионами, а приходят новые люди, которые не лучше нас. У пацанов начинается паника.

Никогда не надо трогать чемпионские команды – не надо им мешать. В итоге всe похерили, а повесили на Глушакова. Но разве он трансферы делал? Хотя надо сказать, что Глушак не лучший капитан в моей карьере. Лучший ― Джикия, настоящий боец», — сказал Джано.

  • «Спартак» завершил этот сезон РПЛ на 10-м месте.
  • В воскресенье «Спартак» сыграет в финале Кубка России против «Динамо».

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Источник: «Чемпионат»

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