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Колосков: «Высказывания Салиховой – не пустая болтовня. Она пробуждает интерес к «Спартаку»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.

«У Салиховой есть свои обязанности в «Спартаке», и потому она комментирует то, что хорошо знает. Даже после ухода из Совета директоров эта женщина посвящена абсолютно во все вопросы: зарплаты, трансферы, взаимоотношения между высшим руководством клуба и аппаратом в лице генерального и спортивного директоров.

Пусть иной раз она выражается резко и жестко, но пустой болтовней ее высказывания назвать никак нельзя.

В последнее время она уверенно заняла свое место в публичном пространстве. Понятно, что, прежде всего, Зарема действует в собственных интересах, повышая интерес к своей персоне. Но вместе с этим она пробуждает интерес и к «Спартаку» в целом.

Футбол с такой приправой становится более острым, поэтому болельщики активно обсуждают эти высказывания. В общем, не стоит обвинять ее в том, что она портит имидж российского спорта», – заявил Колосков.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Betonmobile.ru

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Сегодня, 17:55
Комментарии3
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    Рейтинг: +2577

    Беспонтий 4 минуты назад

    пробуждает нездоровую эрекцию
    и обильные спекулятивные поллюции

    ну
    если такому заслуженному дедушке понравилось

    0
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    Рейтинг: +208

    Боров мясной 6 минут назад

    скандал привлекает больше, чем игра Спартака!
    и что в этом хорошего для Спартака?

    1
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    Рейтинг: +4490

    Красногорск_Фан 7 минут назад

    Под статьей реклама "устранение засоров канализации" . к чему бы это ))

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