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Директор «Црвены Звезды»: «Мы больше не интересуемся Дзюбой»

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что клуб больше не интересуется экс-форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Црвена Звезда» больше не интересуется Артемом Дзюбой. Нам нужен быстрый и молодой нападающий»,– заявил Терзич.

  • Дзюба накануне попрощался с «Зенитом».
  • Он воспитанник «Спартака».
  • Летом форвард станет свободным агентом.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +138

    kostilio 8 минут назад

    да,сразу было понятно ,что это просто утка)) в Сочи пойдет играть ,сразу было понятно

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    Рейтинг: +13612

    Fusballer 9 минут назад

    Это Дзюба больше не интересуется вами!

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