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Иванов и Кукуян рассудят ответные стыковые матчи РПЛ

Назначены арбитры на ответные стыковые матчи за право выступать в РПЛ в следующем сезоне. Матчи пройдут 28 мая.

«Химки»«СКА-Хабаровск»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Роман Усачев; резервный судья – Артем Чистяков; VAR – Сергей Карасев; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Игорь Синер.

«Уфа»«Оренбург»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Александр Богданов; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Александр Гончар.

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Источник: РФС

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