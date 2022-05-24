Главные новости дня. «Спартак» закрыл вторую команду, Слуцкий продолжит тренировать «Рубин», Мбаппе не отказался от мечты перейти в «Реал»

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Слуцкий продолжит тренировать «Рубин», несмотря на вылет в ФНЛ. Он трижды просил об отставке по ходу сезона

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Мбаппе сможет заработать 471 миллион по новому контракту с «ПСЖ». Он не отказался от мечты перейти в «Реал»

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