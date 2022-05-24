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  • Главные новости дня. «Спартак» закрыл вторую команду, Слуцкий продолжит тренировать «Рубин», Мбаппе не отказался от мечты перейти в «Реал»

Главные новости дня. «Спартак» закрыл вторую команду, Слуцкий продолжит тренировать «Рубин», Мбаппе не отказался от мечты перейти в «Реал»

24 мая 2022, 00:58
1

«Спартак» закрыл вторую команду из-за сокращения бюджета. Клуб может продать часть территории клубной академии

Слуцкий продолжит тренировать «Рубин», несмотря на вылет в ФНЛ. Он трижды просил об отставке по ходу сезона

«Краснодар» в марте хотел сняться с чемпионата России. Летом в клуб планируют вернуться три легионера

«Бавария» продлила контракт с 36-летним Нойером

«Локомотив» продлил контракт с Гилерме до 2024 года

«Зенит» может подписать Грулева из «Динамо» и вратаря «Сочи» Адамова

Мбаппе сможет заработать 471 миллион по новому контракту с «ПСЖ». Он не отказался от мечты перейти в «Реал»

«Зенит» готовит трехлетний контракт для Семака

Девять клубов РПЛ направили письма против расширения лиги

РФС не выдал лицензию тульскому «Арсеналу» и еще пяти клубам

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Источник: «Бомбардир»
Комментарии (1)
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Enter2006
1653371681
Голландскую верфь Heesen Yachts к примеру Федун значит не готов продать, а разбазаривать Спартак = ок?
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