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Спонсорский контракт «Спартака» и «Лукойла» истекает в этом году (Тимур Гурцкая)

Соглашение о спонсорстве между «Спартаком» и нефтяной компанией «Лукойл» заканчивается в этом году. Об этом на ютуб-канале «Коммент.Шоу» сообщил футбольный агент Тимур Гурцкая.

Официально об этом ни «Лукойл», ни «Спартак» не объявляли.

Если контракт не будет продлен, «Лукойл» не будет обязан спонсировать «Спартак» в следующем году.

  • «Лукойл» ежегодно вкладывал в «Спартак» 3-3,5 миллиарда рублей в год.
  • Гурцкая был связан со «Спартаком» в чемпионский сезон-2016/17.
  • В частности, Гурцкая организовывал трансфер Георгия Джикии из «Амкара» в «Спартак».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 18:46
Комментарии1
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    Рейтинг: +962

    qawzsexdr 19 минут назад

    Продлят конечно, смысл писать об этом

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