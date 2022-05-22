Спонсорский контракт «Спартака» и «Лукойла» истекает в этом году (Тимур Гурцкая)

Соглашение о спонсорстве между «Спартаком» и нефтяной компанией «Лукойл» заканчивается в этом году. Об этом на ютуб-канале «Коммент.Шоу» сообщил футбольный агент Тимур Гурцкая.

Официально об этом ни «Лукойл», ни «Спартак» не объявляли.

Если контракт не будет продлен, «Лукойл» не будет обязан спонсировать «Спартак» в следующем году.

«Лукойл» ежегодно вкладывал в «Спартак» 3-3,5 миллиарда рублей в год.

Гурцкая был связан со «Спартаком» в чемпионский сезон-2016/17.

В частности, Гурцкая организовывал трансфер Георгия Джикии из «Амкара» в «Спартак».

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