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Рассказов – о 1-м за 15 лет поражении «Спартака» от «Химок»: «Так получилось»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов высказался после матча 30-го тура РПЛ против «Химок» (1:2). Москвичи вели в счете по ходу встречи.

«Хотели закончить на позитиве. Владели преимуществом весь матч. Были моменты, подходы. Так получилось, к сожалению», – сказал спартаковец.

  • «Спартак» не проигрывал химчанам с 2007 года.
  • Москвичи финишировали в РПЛ 10-ми.
  • «Спартак» 29 мая сыграет в финале Кубка России против «Динамо».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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