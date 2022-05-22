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Главные новости дня. «Рубин» вылетел в ФНЛ; «ПСЖ» продлил контракт с Мбаппе до 2025 года

22 мая 2022, 01:35
2

ЦСКА планирует летом купить как минимум четырех футболистов.

Холанд подарил часы всем игрокам, тренерам и персоналу «Боруссии», потратив около 600 тысяч.

РПЛ рассчитывает заработать почти 13 миллиардов рублей в сезоне-2022/23.

Де Брюйне признан лучшим игроком сезона в АПЛ.

«Факел» и «Торпедо» вышли в РПЛ; «Оренбург» и «СКА-Хабаровск» сыграют в стыках.

Дзагоев заплакал на фанатской трибуне ЦСКА. Вчера стало известно об уходе игрока.

РПЛ. «Сочи» разгромил на выезде «Динамо» (5:1) и взял серебро, оставив москвичей с бронзой. У Кассьерры хет-трик.

РПЛ. «Рубин» пропустил от «Уфы» на 90-й минуте и вылетел в ФНЛ. Казанцы на 103-й минуте попали в штангу с пенальти.

Тренер «Уфы» Стукалов потерял сознание после победы над «Рубином» и спасения от прямого вылета.

«Химки» сыграют в стыках с бывшей командой Юрана «СКА-Хабаровском», «Уфа» встретится с «Оренбургом».

«ПСЖ» сообщил о продлении Мбаппе. Он получит 130 миллионов за подпись.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (2)
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САДЫЧОК
1653196281
С такими футболистами , это надо умудриться вылететь ! Слуцкий это Днище ! У него нет даже достоинства и смелости уйти из Рубина !
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uojhkh
1653199619
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос**** Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман) Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))
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