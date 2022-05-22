Главные новости дня. «Рубин» вылетел в ФНЛ; «ПСЖ» продлил контракт с Мбаппе до 2025 года

ЦСКА планирует летом купить как минимум четырех футболистов.

Холанд подарил часы всем игрокам, тренерам и персоналу «Боруссии», потратив около 600 тысяч.

РПЛ рассчитывает заработать почти 13 миллиардов рублей в сезоне-2022/23.

Де Брюйне признан лучшим игроком сезона в АПЛ.

«Факел» и «Торпедо» вышли в РПЛ; «Оренбург» и «СКА-Хабаровск» сыграют в стыках.

Дзагоев заплакал на фанатской трибуне ЦСКА. Вчера стало известно об уходе игрока.

РПЛ. «Сочи» разгромил на выезде «Динамо» (5:1) и взял серебро, оставив москвичей с бронзой. У Кассьерры хет-трик.

РПЛ. «Рубин» пропустил от «Уфы» на 90-й минуте и вылетел в ФНЛ. Казанцы на 103-й минуте попали в штангу с пенальти.

Тренер «Уфы» Стукалов потерял сознание после победы над «Рубином» и спасения от прямого вылета.

«Химки» сыграют в стыках с бывшей командой Юрана «СКА-Хабаровском», «Уфа» встретится с «Оренбургом».

«ПСЖ» сообщил о продлении Мбаппе. Он получит 130 миллионов за подпись.