⚽ РПЛ. «Динамо» и «Сочи» определят серебряного призера, «Рубин» и «Уфа» сыграют за сохранение прописки

Сегодня, 21 мая, состоится 30-й тур чемпионата России.
Все восемь матчей пройдут в субботу в одно и то же время – в 17:00 мск.
Какие главные интриги в последнем туре РПЛ, можно посмотреть здесь.
Россия. РПЛ. 30-й тур
21 мая, 17:00 мск
Крылья Советов (Самара) – Локомотив (Москва)
21 мая, 17:00 мск
ЦСКА (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)
21 мая, 17:00 мск
21 мая, 17:00 мск
21 мая, 17:00 мск
Арсенал (Тула) – Урал (Екатеринбург)
21 мая, 17:00 мск
Нижний Новгород – Зенит (Санкт-Петербург)
21 мая, 17:00 мск
21 мая, 17:00 мск
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?