⚽ РПЛ. «Динамо» и «Сочи» определят серебряного призера, «Рубин» и «Уфа» сыграют за сохранение прописки

Сегодня, 21 мая, состоится 30-й тур чемпионата России.

Все восемь матчей пройдут в субботу в одно и то же время – в 17:00 мск.

Какие главные интриги в последнем туре РПЛ, можно посмотреть здесь.

Россия. РПЛ. 30-й тур

Краснодар – Ахмат (Грозный)

21 мая, 17:00 мск

Крылья Советов (Самара) – Локомотив (Москва)

21 мая, 17:00 мск

ЦСКА (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)

21 мая, 17:00 мск

Динамо (Москва) – Сочи

21 мая, 17:00 мск

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Рубин (Казань) – Уфа

21 мая, 17:00 мск

Арсенал (Тула) – Урал (Екатеринбург)

21 мая, 17:00 мск

Нижний Новгород – Зенит (Санкт-Петербург)

21 мая, 17:00 мск

Химки – Спартак (Москва)

21 мая, 17:00 мск

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