Топ-клубы РПЛ хотят изменить схему распределения доходов от медиаправ

В российской Премьер-лиге со следующего сезона может измениться схема распределения средств, полученных за реализацию медиаправ.

Топ-клубы РПЛ хотят распределять 70 процентов от суммы по спортивному принципу, то есть в соответствии с занятым местом в таблице лиги.

В таком случае оставшиеся 30 процентов от стоимости медиаправ будут делиться поровну между всеми клубами.

В этом сезоне деньги распределялись в пропорции 40 на 60. До пандемии коронавируса было 60 на 40.

Ранее сообщалось, что часть клубов из нижней части таблицы предложили все деньги от медиаправ делить поровну – каждому по 412 миллионов рублей.

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