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Топ-клубы РПЛ хотят изменить схему распределения доходов от медиаправ

В российской Премьер-лиге со следующего сезона может измениться схема распределения средств, полученных за реализацию медиаправ.

Топ-клубы РПЛ хотят распределять 70 процентов от суммы по спортивному принципу, то есть в соответствии с занятым местом в таблице лиги.

В таком случае оставшиеся 30 процентов от стоимости медиаправ будут делиться поровну между всеми клубами.

В этом сезоне деньги распределялись в пропорции 40 на 60. До пандемии коронавируса было 60 на 40.

Ранее сообщалось, что часть клубов из нижней части таблицы предложили все деньги от медиаправ делить поровну – каждому по 412 миллионов рублей.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 11:37
Комментарии4
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    Рейтинг: +565

    SinyaaPyll 1 час назад

    Из этой новости мы узнали, что в РПЛ есть топ-клубы.

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    Рейтинг: +2096

    Январь 59 > SinyaaPyll 59 минут назад

    Даже в ФНЛ есть свои топ клубы. Наверняка на каждом уровне и даже первенстве каждой области есть свои топ клубы. Не надо путать с топ клубами мирового уровня.

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    Рейтинг: +558

    Forvard47 1 час назад

    Ранее сообщалось, что часть клубов из нижней части таблицы предложили все деньги от медиаправ делить поровну – каждому по 412 миллионов рублей.

    каждому по 6 700 000 млн евро это здравая идея, при ней не будет такого количества банкротства... я тоже за это...

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    Рейтинг: +2096

    Январь 59 > Forvard47 1 час назад

    Ого 6 700 000 млн Евро???? Это где такую сумму брать? 6.7 трл евро каждому клубу? Это с какого потолка такая сумма?

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