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  • Главные новости дня. ЦСКА объявил об уходе Дзагоева, Магнуссона; Кокорин покинет «Фиорентину» летом

Главные новости дня. ЦСКА объявил об уходе Дзагоева, Магнуссона; Кокорин покинет «Фиорентину» летом

21 мая 2022, 00:58
1

Виейра ударил ногой фаната «Эвертона» после матча.

ЦСКА объявил об уходе Дзагоева.

«Зенит» сохраняет интерес к Жемалетдинову.

«Расхлебывать последствия придется всем»: «Спартак» выступил против расширения РПЛ.

«ПСЖ» предложил Мбаппе 300-миллионный подписной бонус и зарплату 100 миллионов в год после уплаты налогов.

Бабаев: «Акинфеев добровольно пошел на существенное снижение финансовых условий».

«Спасибо, викинг!». ЦСКА объявил об уходе Магнуссона после четырех лет в клубе.

ЦСКА выкупил Карраскаля. Он подписал контракт до 2026 года.

Агент Гурцкая – о взятках российским судьям: «От 1 до 10 миллионов рублей в зависимости от значимости матча».

«Цена – ноль». Кокорин уйдет из «Фиорентины» летом бесплатно («РБ Спорт»).

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (1)
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inzek
1653092209
легенда едет доигрывать домой
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